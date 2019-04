Belgen verdeeld over openstelling AVP-gebied

De Vlaamse minister van Landbouw, Natuur en Omgeving Koen van den Heuvel wil niet dat de bossen in de provincie Luxemburg op 6 april open gaan voor wandelaars. Dat heeft hij gezegd tijdens overleg met zijn Waalse en Federale collega.

Van den Heuvel pleit voor strikte preventie en is daarom tegen het toelaten van wandelaars in de afgebakende zones waar Afrikaanse varkenspest heerst. De risico’s voor de varkenssector in Vlaanderen zijn onverantwoord groot, vindt de Vlaamse minister.

Onlangs maakte de Waalse minister René Collin bekend dat vanaf komend weekend een deel van de bossen in de besmette zone opengesteld wordt voor wandelaars en bosbouwers. Dit roept in België veel vragen op, omdat de Afrikaanse varkenspest nog niet is uitgeroeid. Er zijn sinds het begin van de uitbraak 2.149 zwijnen getest op Afrikaanse varkenspest, waarvan 719 besmet bleken. De cijfers zijn bijgewerkt tot 4 april.