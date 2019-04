Afrikaanse varkenspest laait weer op in België

De Belgische autoriteiten hebben vorige week in totaal 25 nieuwe gevallen van Afrikaanse varkenspest (AVP) gevonden onder de wilde-zwijnenpopulatie in de zuidelijke provincie Luxemburg.

Dat meldt de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE). Twee positieve dieren werden geschoten, daarnaast waren 23 karkassen positief. Daarmee komt het totaal aantal gerapporteerde dieren aan de OIE op 765 sinds de eerste uitbraken in september 2018. De commerciële varkenshouderij in België is vrij van AVP.

Rustigste maand

Het is de hoogste score in een maand. De eerste weken van april waren redelijk rustig met respectievelijk 5, 10 en 17 gevallen. Toch blijft april nog steeds verreweg de rustigste maand van 2019 tot nog toe. Dat komt met name omdat er in de eerste maanden van 2019 er weken waren met meer dan 60 nieuwe besmette dieren.

Meeste gevallen in Tintigny

De meeste gevallen werden afgelopen week gevonden in de commune Tintigny, in het hart van het observatiegebied. Daar werden 8 van de 25 dieren gevonden, sommige lagen relatief dicht bij elkaar. Tintigny voert ook de lijst aan met meeste slachtoffers in totaal; deze commune brak vorige week door de grens van 200 met een totaal van 204 besmette dieren. Tweede is Meix-devant-Virton (191), gevolgd door Étalle (125).