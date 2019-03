Zomerse opleving varkensprijs verwacht door China

China gaat aan het begin van de zomer op grote schaal varkensvlees importeren, waardoor de prijs aantrekt.

Dat schrijft marktdeskundige Albert Hortmann-Scholten in het Duitse Wochenblatt. Door Afrikaanse varkenspest (AVP) is de Chinese vleesvarkensstapel afgelopen jaar met 35 miljoen dieren gekrompen, tot 366 miljoen varkens afgelopen december. De zeugenstapel krimpt ook snel. Het aantal zeugen nam met 9,6% af, wat neerkomt op 4,5 miljoen dieren. Dit aantal is bijna de helft van het aantal zeugen dat de 28 EU-lidstaten samen houden.

108 gevallen van Afrikaanse varkenspest

Sinds augustus vorig jaar zijn officieel 108 gevallen van AVP gemeld, in 27 verschillende provincies. Volgens officiële cijfers zijn meer dan een miljoen varkens door de overheid afgemaakt. Ingewijden schatten dat dit aantal veel hoger ligt, schrijft Hortmann-Scholten.

Een Chinese veiligheidsbeambte houdt de wacht bij een varkensbedrijf in het district Tongzhou, waar Afrikaanse varkenspest is geconstateerd. - Foto: ANP

Europese varkensprijs muurvast

Vooralsnog zit de Europese varkensprijs al maanden muurvast. Volgens slachterijen ontbreekt het aan impulsen op de diverse afzetmarkten voor vlees. Vooralsnog bieden Chinese boeren op grote schaal hun varkens aan voor de slacht. Dit staat begin dit jaar een opleving van de varkensprijs in de weg.

Chinese vraag zal binnenlands aanbod overtreffen

Niettemin is de verwachting dat de situatie in het begin van de zomer omslaat en de Chinese varkensvleeshonger het binnenlandse aanbod overtreft. Dan neemt de importbehoefte snel toe. Vooral de Europese en Braziliaanse varkenssector zullen dan profiteren van de groeiende Chinese vraag. Amerika vecht een handelsconflict met China uit.

Heel Azië gaat meer varkensvlees importeren

De handelsruzie kost de Amerikanen geld. De varkensprijs lag daar half februari op 0,96 cent per kilo geslacht gewicht. Maar ook daar gloort hoop. Op de termijnbeurs van Chicago worden voor augustus prijzen verwacht tussen € 1,55 en € 1,60 per kilo geslacht gewicht. Want niet alleen China kampt met dierziekten. Ook in Japan en Vietnam staat de varkensstapel onder druk. In eerstgenoemd land is klassieke varkenspest de oorzaak. Dus heel Azië gaat vermoedelijk meer varkensvlees importeren.