Varkenstransporteurs slordig met reinigingsregels

Varkenstransporteurs in de EU doen na het lossen van dieren te weinig aan desinfectering.

Dat vindt de Deense veterinaire dienst en voedselveiligheidsinstantie (Veterinary and Food Adminstration) van het landbouwministerie in Kopenhagen.

Vorig jaar inspecteerde deze instantie bij wijze van steekproefcontrole 300 vrachtwagens bij terugkeer in Denemarken grondig op de naleving van de Europese regels inzake reiniging en desinfectering. In ruim 42% van de gevallen bleek aan deze regels niet, of niet in voldoende mate, te zijn voldaan.

Vijf Nederlandse bedrijven

Onder de gecontroleerde varkenstransportbedrijven waren er 5 in Nederland gevestigd. Daarvan werden 13 wagens aan het bedoelde onderzoek onderworpen. In totaal resulteerde de steekproef in 161 sancties, waaronder boetes. De dienst gaat met collega-instanties in de EU contact opnemen over de zaak.