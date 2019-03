Varkensprijs stijgt explosief

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is voor de komende week met 10 cent verhoogd naar € 1,54 per kilo. In drie weken tijd is de prijs nu 22 cent gestegen.

De stemming in de varkensmarkt is opperbest nu de prijzen met grote stappen omhoog gaan. Afgelopen woensdag liet de marktleidende notering in Duitsland, de Vereinigungspreis, al een plus noteren van 10 cent naar € 1,60 per kilo. De slachterijen volgden deze prijsbeweging omdat zij ook wel zien dat het aanbod krap is, terwijl er aan de andere kant een sprake is van een aantrekkende vraag naar varkensvlees vanuit China.

Nu de slachterijen beginnen te merken dat de langverwachte afzet richting China daadwerkelijk op gang begint te komen, hopen ze hier in volle omvang van te kunnen profiteren. Het gevolg is dat alles op alles wordt gezet om de slachthaken vol te krijgen. In een markt met een krap aanbod resulteert dit in sterk stijgende prijzen.

Dit was vrijdag 29 maart ook goed te merken tijdens de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc). Alle varkens werden dit keer verkocht en dat voor prijzen die nog eens 9 cent per kilo hoger lagen dan de vorige veiling. Het gemiddelde prijsniveau van de veiling steeg zodoende naar € 1.73 per kilo. Daarmee bedraagt het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis weer 13 cent per kilo. Op grond van zo’n groot verschil mogen varkenshouders komende week rekenen op een verder aantrekken van de Vereinigungspreis en de slachterijnoteringen, concludeert de Duitse varkenshoudersvakbond ISN.