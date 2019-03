Varkensprijs maakt weer een sprong

De varkensprijs gaat opnieuw een flinke stap omhoog. De stijging van de Duitse noteringen gaat zelfs in de dubbele cijfers.

Producentenkoepel VEZG zette zijn Vereinigungspreis van € 1,50 naar € 1,60 per kilo geslacht gewicht. De grote Duitse slachterijen volgen de prijssprong met tegenzin, maar komen niet met zogenoemde Hauspreise. Nu merken ze al dat varkenshouders het beperkte aantal varkens dat beschikbaar is het liefst achterin de week leveren om de hogere prijs te beuren. Slachterijen vrezen in het begin van de week helemaal droog te lopen als ze een lagere prijs zouden gaan hanteren.

De Nederlandse varkensprijs stijgt deze week 7 cent. De DCA Beursprijs komt daarmee op € 1,44 per kilo geslacht gewicht. Vion en Van Rooi Meat verhogen met 8 cent naar respectievelijk € 1,55 (€ 1,42 ex btw) en € 1,39 per kilo.