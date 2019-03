Varkens in Nood geeft gratis jutezakken weg

Varkens in Nood (ViN) biedt varkenshouders gratis jutezakken aan

De jutezakken zijn overgebleven van de afgelopen Sinterklaasactie waarbij geld ingezameld is om zeugen te voorzien van juten doeken. Niet alleen de jute zakken kunnen gratis aangevraagd worden, maar ook de bevestigingsbeugels die door fondsen zijn gefinancierd.

Veel zeugenhouders meldden zich aan

Volgens Varkens in Nood (ViN) hebben veel zeugenhouders zich afgelopen winter aangemeld om deze juten zakken te ontvangen, maar door de ruime donatie is er nog materiaal over. ViN reageert hiermee op de strengere welzijnscontroles die de NVWA uitvoert naar de aanwezigheid van voldoende hokverrijking bij varkens.

ViN vindt het gebruik van nestmateriaal erg belangrijk en geïnteresseerde zeugenhouders kunnen zich melden bij ViN om de producten gratis te ontvangen.