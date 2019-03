Tönnies: productie stijgt, omzet daalt

Tönnies kreeg in 2018 wereldwijd 20,8 miljoen varkens aan de haak, een stijging van 1% ten opzichte van 2017.

Vleesverwerker Tönnies groeide licht in 2018. Het bedrijf kreeg wereldwijd 20,8 miljoen varkens aan de haak. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van 2017. Dat liet directeur/eigenaar Clemens Tönnies donderdagochtend weten tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

Omzet daalt 3,6%

De Duitse marktleider slachtte 440.000 runderen, dat is 2% meer dan een jaar daarvoor. De omzet daalde 3,6%, tot € 6,65 miljard. De omzetdaling is lager dan de varkensprijsdaling in 2018. Voor varkens betaalde het bedrijf afgelopen jaar 12,5% minder. Door meer toegevoegde waarde te creëren, bleef de omzetdaling beperkt, zo zei Clemens Tönnies tijdens de persbijeenkomst.

Overname in Engeland

Het bedrijf groeit vooral internationaal. In Engeland staat vleesverwerker Tönnies op het punt een slachterij te kopen. Met een slachterij overzee hoeft Tönnies minder vlees van de vestiging in Sögel naar Engeland te exporteren. Mocht de brexit doorgaan, dan betaalt Tönnies minder invoerrechten.

Geen gevolgen voor Nederlandse varkenshouders

Minder vlees van Sögel naar Engeland heeft geen consequenties voor Nederlandse boeren die varkens leveren aan de slachterij in Sögel. De vraag naar Nederlandse varkens blijft onveranderd groot, verzekert Clemens Tönnies. Dezelfde inkoopprogramma’s blijven draaien.

Tönnies ziet dat de aanvoer van Nederlandse varkens terugloopt. Maar niet dramatisch, zo betoogt de directeur/eigenaar. Het gaat om ongeveer 5 à 6%. Tönnies doet al 25 jaar zaken met een stabiele groep Nederlandse varkenshouders.

Druk van concurrentie

De Duitse vleesindustrie voelt de druk van de concurrentie in het buitenland, zo laat Tönnies weten in een persverklaring. Landen als Spanje en de Verenigde Staten overspoelen de internationale markt met goedkoop geproduceerde vleesproducten. Voor boerenbedrijven gelden daar andere eisen op het gebied van huisvesting en dierenwelzijn. Tegelijkertijd zijn de lage consumentenprijzen voor vlees een uitdaging voor de hele Duitse productieketen, aldus Tönnies.