Tönnies houdt stand in krimpende markt

Tönnies Fleisch wint marktaandeel doordat de concurrentie minder varkens slacht in 2018.

Dat valt meest op aan de nieuwste slachterij top-10 van de Duitse belangenbehartiger voor de de varkenshouderij, ISN. Duitse slachterijen krijgen in 2018 2,74 miljoen varkens minder aan de haak dan het jaar ervoor. De nummer 2 en 3 van de ranglijst, respectievelijk Vion en Westfleisch, verliezen beide bijna 6% marktaandeel. Marktleider Tönnies slaagt er ondanks het teruglopende varkensaanbod in evenveel varkens aan de haak te krijgen als in 2017.

Geringe marges voor Vion

ISN vermoedt dat Vion vorig jaar terughoudend varkens kocht. Reden is prijsdruk op de belangrijkste afzetmarkten Azië en Europa. Vion Duitsland publiceerde in 2018 regelmatig een eigen inkoopprijs, die onder de wekelijkse VEZG-prijs van de boerencollectieven lag. Een teken volgens de ISN dat Vion kampte met geringe marges in 2018.

Grote investeringsplannen Westfleisch

Ondanks geringe marges en teruglopende slachtaantallen heeft nummer 3 Westfleisch grote investeringsplannen. De Westfleisch-slachterijen in Coesfeld en Oer-Erkenschwick worden grondig gerenoveerd. De capaciteit van laatstgenoemde slachterij wordt bovendien flink vergroot. Volgens berichtgeving van Westfleisch zelf tot 100.000 varkens per week.

Afrikaanse varkenspest

Momenteel is er maar een onderwerp dat de varkensvleesketen bezighoudt: Afrikaanse varkenspest, schrijft de ISN. Het virus lijkt in China niet onder controle. De vleesexport naar Azië heeft momenteel een groot prijsopdrijvend effect op de varkensmarkt. De ISN houdt er rekening mee dat slachterijen die niet over een vergunning beschikken om naar China te mogen exporteren in de problemen raken. Deze bedrijven missen de boot. De sterke prijsstijging op de varkensmarkt kan middelgrote slachterijen en vleesverwerkers bovendien in de financiële problemen brengen als zij niet in staat zijn de gestegen inkoopprijs op korte termijn door te berekenen aan hun afnemers, schrijft de ISN.