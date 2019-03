Theo Duteweerd wordt directeur van POV

Voormalig varkenshouder Theo Duteweerd wordt per 1 april directeur bij de POV.

Het gaat om een nieuwe functie. Met de aanstelling van Duteweerd als directeur is de opbouw van een professionele werkorganisatie voltooid, laat de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) weten in een persbericht.

Dagelijkse leiding werkorganisatie POV

Duteweerd krijgt als directeur de dagelijkse leiding over de werkorganisatie. Die bestaat uit 4 beleidsmedewerkers, een leden-informatiedesk en een communicatiemedewerker. De werkorganisatie ondersteunt het POV-bestuur. “Ook gaat Duteweerd een belangrijke rol vervullen bij de contacten met de leden, met de maatschappij, bij de samenwerking met partijen in de keten, en bij het beleid”, meldt de POV.

Professionaliseren

POV-voorzitter Linda Janssen laten weten verheugd te zijn dat Duteweerd als directeur is binnengehaald: “Theo is voor ons de juiste persoon om de POV verdergaand te professionaliseren. Hij kent de sector, heeft een groot netwerk en heeft laten zien leiding te kunnen geven aan een werkorganisatie in het complex werkveld.”

Duteweerd blijft verbonden aan VIC

Theo Duteweerd geeft op dit moment leiding aan het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in het Brabantse Sterksel. Voorlopig blijft hij enkele dagdelen per week verbonden aan VIC Sterksel om de afbouw van dit centrum te begeleiden.

Duteweerd is één van de 17 grondleggers van de samenwerking tussen de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en de LTO-Vakgroep Varkenshouderij. Dat leidde in 2014 tot de oprichting van de POV.