Rendement varkenshouderij stijgt dit voorjaar

Accountantskantoor Countus verwacht dat het rendement in de vleesvarkenshouderij deze zomer boven het 5-jarig gemiddelde uitkomt.

Dit is mede te danken aan de daling van de prijs van vleesvarkensbrok. Vleesvarkenshouders zijn het jaar matig gestart, schrijft Countus. De vleesvarkensindex, zoals het bedrijf gebruikt, schommelt de afgelopen maanden tussen de 60 en 70 punten. Het 5-jarig gemiddelde krijgt 100 punten. De index is stabiel, maar laag. Niettemin verwacht het accountantskantoor dat halverwege dit jaar de index door de 100-puntengrens schiet, zodat het rendement in de vleesvarkenshouderij bovengemiddeld wordt.

Verdere stijging verwacht

De biggenindex is wel flink gestegen en zit boven de 100 punten. Het rendement in de zeugenhouderij ligt nu dus boven het 5-jarig gemiddelde. Het bovengemiddelde rendement op vermeerderingsbedrijven is te danken aan de sterk gestegen biggenprijs afgelopen weken. Countus verwacht dit voorjaar een verdere stijging van de biggenindex.