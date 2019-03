Nederlandse varkensprijs fors hoger

Na Duitsland gaan ook de varkensprijzen in Nederland fors omhoog. De DCA Beursprijs 2.0 stijgt ook met 7 cent naar € 1,44 per kilo geslacht gewicht. Inclusief de verhoging van afgelopen week is er sprake van een prijsstijging met 12 cent.

Op de varkensmarkt heerst een euforische stemming, stelt de Duitse varkenshoudersvakbond ISN. Ondanks fors hogere prijzen houdt de kooplust onder de inkopers van slachterijen aan. Het aanbod loopt verder terug, signaleert de bond.

De Vereinigungspreis, de maatlat wat de varkensprijs in Duitsland betreft, ging woensdag plots met 7 cent omhoog naar € 1,50 per kilo geslacht gewicht. De slachterijen volgden deze verhoging. Daarmee komen de prijsverhogingen in Duitsland op 10 cent per kilo in twee weken tijd.

Ook op vrijdag 22 maart zat de stemming er nog goed in. Tijdens de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) bleken de varkens zeer gevraagd. De prijs ging opnieuw met een flinke stap omhoog. Vergeleken met dinsdag steeg het gemiddelde prijsniveau met 7 cent naar € 1,63 per kilo. Daarmee staat dit prijsniveau weer 13 cent boven de Vereinigungspreis. De veiling laat daarmee een prijsstijging zien van 16 cent in twee weken tijd en biedt zodoende hoop op een verdere prijsstijging voor de grote groep varkens waarvan de prijzen op woensdag worden bepaald.