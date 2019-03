Miljoenen voorfinanciering voor Limburgse stoppers

De provincie Limburg gaat varkenshouders financieel ondersteunen om de geuroverlast in de provincie te verminderen.

Het betreft een voorfinanciering voor varkensbedrijven die willen omschakelen naar een andere bedrijfsfunctie of een goed plan hebben voor het saneren van het bedrijf, maar niet de mogelijkheid hebben voor een overbruggingskrediet. Hubert Mackus, gedeputeerde van de provincie Limburg, vertelt dat de provincie over voldoende geld beschikt om zeker € 20 miljoen voor te financieren, afhankelijk van het risicoprofiel kan dat ook meer zijn.

Zelf aanmelden

In mei en juni dit jaar gaan 10 onafhankelijke personen bij de varkenshouders langs om verkennende gesprekken te voeren en te inventariseren waar de knelpunten voor het stoppen of omschakelen liggen. In eerste instantie kunnen varkenshouders zichzelf aanmelden.

150 varkenshouders

Een informatieportaal is nog in de maak, vertelt Mackus. Hij verwacht dat van de 300 bedrijven die hoog scoren op geuroverlast 150 varkenshouders gebruik gaan maken van deze gesprekken. Hiermee kunnen varkenshouders een betere afweging maken. “Voor de zomer moet er een goed beeld zijn van de inventarisatie onder de varkenshouders”, aldus Mackus.

Voorrang geven aan projecten van stoppende varkenshouders

Een oplossing kan per bedrijf en per gemeente verschillen en is dus maatwerk. Dichtbij de kernen geeft Mackus als voorbeeld aan omschakelen naar woningen voor arbeidsmigranten of zonneparken. “Gemeenten werken mee door extra mensen in te zetten en zouden bijvoorbeeld voorrang kunnen geven aan projecten van stoppende varkenshouders”.

Platteland moet leefbaar blijven

De provincie Limburg wil met de voorgenomen maatregelen de landelijke regeling voor het saneren van de varkenshouderij, waarmee 120 miljoen is gemoeid, stimuleren. Mackus vindt het van belang dat het platteland leefbaar blijft en geeft aan door plannen collectief aan te pakken er door stoppende varkenshouders op kosten bespaart kan worden en de geuroverlast vermindert.