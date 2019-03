LNV: zwijnenjacht met 79 jagers in Twente mocht

Eerdere grootschalige bewegingsjachten op wilde zwijnen in Twente zijn niet in strijd met de wet.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in reactie op Kamervragen van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet.

In het kader van het voorkomen van verspreiding van Afrikaanse Varkenspest heeft de minister bewegingsjacht met maximaal 6 geweerdragers, 6 drijvers en 3 jachthonden toegestaan. Op 5 januari is er in Twente een jacht gehouden waarbij 79 geweerdragers, 61 drijvers en een onbekend aantal jachthonden betrokken was bij het doorkruisen van in totaal 17 jachtvelden.

Telling van wilde zwijnen

Deze actie voldoet volgens de minister wel aan de wet, omdat het ging om een telling van wilde zwijnen, die op een areaal van duizenden hectares aan weerszijde van de Nederlands-Duitse grens plaats vond. “In sommige van die jachtvelden is ook een beperkte bewegingsjacht, uitgevoerd met maximaal 6 jagers en 6 drijvers per jachtveld. Hierbij zijn in totaal 4 wilde zwijnen gedood”, schrijft Schouten. “Er was niet sprake van één bewegingsjacht, maar van meerdere bewegingsjachten in meerdere jachtvelden tegelijkertijd”, aldus de minister.

14 wilde zwijnen afgeschoten

Bij de in totaal 3 bewegingsjachten in Twente en Noord-Brabant zijn respectievelijk 4 en 10 zwijnen afgeschoten. De minister zal op verzoek van GroenLinks de Kamer informeren over bewegingsjachten die hebben plaatsgevonden.