Geen varkenspest bij dode Veluwe-zwijnen

3 onderzochte wilde zwijnen die op de Veluwe waren gevonden, vertonen geen bekende varkensziekten. Er is geen gezamenlijke doodsoorzaak gevonden.

Dat meldt wildziektencentrum Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Afgelopen maand werden meerdere dode wilde zwijnen aangetroffen, met name in het gebied Midden-Veluwe. Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) heeft tot 15 maart in totaal 19 meldingen binnen gekregen. Het betreft hoofdzakelijk vrouwelijke dieren.

Geen klassieke of Afrikaanse varkenspest

In de periode tussen 14 en 26 februari zijn bij DWHC 3 vrouwelijke zwijnen onderzocht. 2 dieren kwamen uit Radio Kootwijk, 1 dier uit Hoenderloo. Alle zeugen waren drachtig en in goede conditie. 1 zeug is doodgegaan door een acute longontsteking. Van de 2 andere zeugen is de doodsoorzaak nog niet bekend. Nader onderzoek is ingesteld. Wel is al bevestigd dat er geen sprake is van varkensziekten als Afrikaanse varkenspest of klassieke varkenspest.