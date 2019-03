Geen dwingende maatregelen bij aanpak biggensterfte

Landbouwminister Carola Schouten neemt nog niet direct dwingende maatregelen om de biggensterfte te verlagen. Wel zal ze dit voorjaar een update geven over de activiteiten die gericht zijn op betere zorg voor het jonge dier. Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Frank Futselaar.

Frank Futselaar (SP) vindt het hoog tijd voor maatregelen, nu de sector er zelf niet in is geslaagd om de biggensterfte te verlagen. Schouten zegt dat de hoge sterfte onder biggen een probleem is en dat er verbetering in moet komen. De sector heeft in het plan ‘Verlaging biggenuitval’ als uitgangspunt dat een zeug zelfstandig haar biggen kan grootbrengen. In de fokkerij is hierbij aandacht voor moedereigenschappen en bigvitaliteit. Schouten zegt dat het nodig is dat de omstandigheden voor de zeug voor, tijdens en na het werpen van de biggen goed geregeld is.

Daarnaast wil Schouten een benchmark op laten zetten die gericht is op het verlagen van biggensterfte. “Door de sterfte van jonge dieren onderling tussen de bedrijven inzichtelijk te maken, zullen ondernemers gemotiveerd zijn om in te zetten op de vermindering van biggensterfte”, aldus Schouten. Wanneer de benchmark in gebruik wordt genomen en welke normen hier worden gesteld, schrijft Schouten niet in haar brief.