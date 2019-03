Controle stalklimaat standaard in NVWA-inspectie

De NVWA neemt het stalklimaat standaard op in de reguliere welzijnsinspecties op varkenshouderijen. Hiertoe is besloten na het proefproject dat vorig jaar op 53 bedrijven is uitgevoerd.

De 6 door de Wageningen Universiteit opgestelde kenmerken ammoniakconcentratie, CO 2 -concentratie, bevuiling, oorscore, oogscore en staartscore staan op de standaardchecklist. Als inspecteurs twijfel hebben over het stalklimaat, kunnen ze op basis van de checklist controleren of het stalklimaat in orde is. Bij overtredingen wordt, afhankelijk van de ernst van de overtreding, waarschuwend of bestraffend opgetreden. Nergens ontoereikend klimaat Op de 53 bedrijven waar vorig jaar inspecties werden uitgevoerd bleek het stalklimaat nergens ontoereikend te zijn. Op 4 bedrijven werd de luchtkwaliteit wel als niet akkoord bevonden. In 1 geval werd een schriftelijke waarschuwing gegeven, bij herinspectie waren alle onvolkomenheden opgelost. Op de andere 3 bedrijven werden mondelinge waarschuwingen gegeven, omdat hoge gasconcentraties gemeten waren maar de dieren geen uiterlijke kenmerken vertoonden.