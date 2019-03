Britse varkensbond waarschuwt na uitbraken vibrio

De Britse National Pig Association waarschuwt haar leden de uiterste bioveiligheid in acht te nemen na enkele uitbraken van vibrio in het oosten van Engeland.

De NPA dringt er vooral ook op aan om veewagens die op het erf komen grondig te reinigen, iets waar volgens de bond niet genoeg de hand aan wordt gehouden.

8 gevallen van vibrio

Het varkenschap AHDB Pork heeft vorige week 8 gevallen van swine dysentry (vibrio) gemeld, waarvan 4 op 1 dag. De uitbraken komen voor in Yorkshire en Lincolnshire, de regio’s in Oost-Engeland met een grote concentratie varkensbedrijven. Alle gevallen kwamen aan het licht door ziekteverschijnselen en zijn vervolgens bevestigd bij laboratorium onderzoek. De besmette bedrijven zijn onder restricties geplaatst en worden verder gereinigd en ontsmet, heeft de NPA laten weten.

Verontrustende escalatie

De bond spreekt van ‘een verontrustende escalatie’ en roept de leden op om varkens nauw in de gaten te houden, zeker als die recent uit de regio’s met besmettingen zijn aangevoerd. Wie verdachte verschijnselen ontdekt, wordt verzocht direct de vee-arts in te seinen. Bovendien wijst de bond nog eens op de noodzaak om altijd de meeste strikte bioveiligheid in acht te nemen. “Vraag bezoekers rustig waar ze eerder zijn geweest en weiger ze desnoods toegang als er een risico bestaat. Het is eenvoudig de gok niet waard”, raadt de bond aan. Het grootste gevaar schuilt echter in de vrachtwagens die vee aan- of afvoeren en daarbij vaak ook andere boerenbedrijven bezoeken. “Ondanks alle pogingen om de standaarden op te schroeven voldoet het wassen van veewagens nog altijd niet aan de eisen die je moet stellen mocht AVP of PED ons land binnenkomen. Het steeds weer opduiken van SD maakt dat nu weer duidelijk.”

Waakzaam zijn

Directeur Zoe Davies: “Met Afrikaanse varkenspest om de hoek en met recent onderzoek in ons land waaruit blijkt dat private transportbedrijven een groot risico vormen waar het gaat om de verspreiding van ziekten is het absoluut terecht dat we op de bioveiligheid trommel blijven slaan.” Volgens Davies duikt vibrio regelmatig op in haar land hoewel het aantal gevallen beperkt blijft. “Er zijn sommige bedrijven die het niet goed willen aanpakken en daarom duikt het sporadisch hier en daar op. De meeste commerciële varkensbedrijven verwijderen een koppel die het heeft om verdere verspreiding te voorkomen, vooral als het gaat om scharreldieren. Het feit dat we recent een aantal gevallen hebben gehad, meer in een korte periode dan we in lange tijd hebben meegemaakt, is voor ons aanleiding om de varkenshouders te waarschuwen om waakzaam te zijn.”