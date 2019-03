Beursprijs zet stabiele koers voort

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft opnieuw onveranderd. De notering staat voor de vierde achtereenvolgende week op € 1,32 per kilo geslacht gewicht.

De varkensmarkt in Nederland en Duitsland maakt opnieuw een pas op de plaats. De stroeve afzet van varkensvlees houdt de prijsvorming op de inkoopmarkt onveranderd in zijn greep. De hoop op hogere prijzen krijgt daarom nog geen ruimte.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) tekende vrijdag weer een centje meer op dan de vorige veiling, maar dat is op dit moment niet meer dan een rimpeling in de vijver. Dinsdag was deze notering namelijk nog net 1 cent gezakt. Daarmee blijft het gemiddelde prijsniveau onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week met € 1,47 per kilo geslacht gewicht.

Het prijsverschil met de Vereinigungspreis bedraagt daarmee weer 7 cent. Dit geeft aan dat de markt redelijk stabiel is. De verwachting is dat een toenemende vraag uit China over enige tijd de markt laat opleven.