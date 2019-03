Beursprijs varkens blijft gelijk

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft opnieuw onveranderd. De notering van € 1,32 per kilo voor geslacht geldt ook voor de komende week.

Vooralsnog tekent zich in Duitsland ook een stabiele markt af. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) gaf vrijdag het onveranderd signaal af; het gemiddelde prijsniveau op de veiling was en blijft € 1,47 per kilo geslacht gewicht. De slachterijen zijn er vooralsnog niet gerust op. Zij benadrukken dat de varkensprijs op dit moment absoluut niet omhoog kan, omdat de vleesverkoop stroef verloopt.

Een enkeling benadrukt dat de varkensprijs om deze reden komende week omlaag zou moeten. Toch ziet het er op dit moment naar uit dat dit meer een spel van de slachterijen is om te voorkomen dat producenten het in hun hoofd halen om een poging te doen de prijs omhoog te krijgen. Daar zitten de afnemers op dit moment helemaal niet op te wachten. Eerst moet de vleesverkoop maar aantrekken en moeten de afzetprijzen omhoog.

Voorlopig moeten varkenshouders zich tevreden stellen met stabiele prijzen, zo valt op te maken uit de verschillende signalen. Feit blijft wel dat de aangeboden varkens in het algemeen goed worden opgenomen, al zijn er ook (grote) afnemers die beweren dat ze niet alle varkens kunnen gebruiken. Daarmee is het spel voor de komende week weer op de wagen. De afweging van plussen en minnen levert vooralsnog een onveranderde markt op en dito prijzen.