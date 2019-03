Beursprijs stijgt met 5 cent

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is met 5 cent per kilo verhoogd. De notering komt daarmee op € 1,37 per kilo geslacht gewicht exclusief btw.

Duitsland vervult voor de Nederlandse varkenshouders weer een fijne voortrekkersrol. Woensdag ging de Vereinigungspreis van de producentenorganisatie VEZG al met 3 cent omhoog. De Nederlandse prijzen zullen dit voorbeeld gaan volgen. De stemming in de Duitse markt kreeg vrijdag 15 maart een extra impuls. De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) liet een verder opgaande prijsvorming zien. Uiteindelijk steeg het gemiddelde prijsniveau op deze veiling met 7 cent naar € 1,54 per kilo geslacht gewicht. Daarmee ligt het prijsniveau van de veiling 11 cent boven het niveau van de Vereinigungspreis en de slachterijnoteringen. Dit versterkt de hoop onder varkenshouders op verdere prijsstijgingen. De vraag naar varkens die aan de slachthaak kunnen, is in ieder geval goed. De vleesmarkt blijft strompelen, maar varkenshouders wijzen erop dat zij relatief dure biggen in het hok hebben gelegd en hopen dat vraag uit China binnenkort een extra swung aan de vleesmarkt zal geven.