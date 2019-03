Aanvraag herbouw De Knorhof gaat in juli deur uit

Het streven is om in juli de omgevingsvergunning aan te vragen voor de herbouw van De Knorhof. Dat zegt de woordvoerder van Sebava, het bedrijf van Adriaan Straathof, waartoe het varkensbedrijf in Erichem behoort.

Het advies over de MER-aanvraag is binnen, zodat kan worden gestart met het opstellen van een milieueffectenrapport. De bedoeling is dat de aanvraag in juli bij de provincie ligt. De provincie beslist over de aanvraag, zegt de woordvoerder. Dat komt omdat het bedrijf op grote schaal bijproducten gaat voeren; overheden zien dat als afvalverwerking. Verwoestende stalbrand in 2017 Het oude varkensbedrijf De Knorhof brandde 27 juli 2017 tot de grond af. Dat maakte veel los, met name onder tegenstanders van de veehouderij. De bedoeling is nieuw te bouwen voor 4.980 zeugen mét bijbehorende biggen en 1.176 opfokzeugen. De stal blijft binnen het huidige bouwblok. Protest tegen herbouw Knorhof, op 27 juli 2018, exact een jaar na de brand. - Foto: Ton Kastermans