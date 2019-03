‘AVP kan gamechanger worden’

De epidemie van Afrikaanse varkenspest in China kan de positie van de landbouw in de hele wereld veranderen. Het kan uitmonden in een immens vertrouwen maar ook in een gigantisch wantrouwen onder de consumenten.

Dat stelde Mark Lyons, CEO van Alltech, tijdens Alltechs European Technical summit in Dublin. “Gisteren vertelden diverse CEO’s van de grote conglomeraten in de landbouw mij tijdens de VIV Asia dat zij inschatten dat op 30 tot 50% van de Chinese varkenshouderijen AVP is uitgebroken. Dat treft dan bijna 1 op de 5 varkens in de wereld. China gaat hierom massaal varkensvlees inslaan, dat is de laatste 2 weken al te merken op de markten”, aldus Lyons.

Wantrouwen of vertrouwen

Naast een direct effect op de markten voorziet Lyons effecten op de beleving van varkensvlees en mogelijk op andere landbouwproducten. “Dat kan 2 kanten op gaan. China biedt geen enkele transparantie over wat gaande is. Dat kan bij de westerse consument leiden tot een sterk wantrouwen in de veiligheid van varkensvlees. Maar het kan ook, via sterk stijgende prijzen en deels lege vitrines, leiden tot waardering voor de grootschalige landbouw die zorgt voor voedselzekerheid, dierenwelzijn en die openheid geeft over haar initiatieven om milieuproblemen als gevolg van die productie te tackelen. De uitkomst is nu nog niet helder, maar AVP heeft alles in zich om een gamechanger voor de landbouw te worden.”