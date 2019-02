Woning na stalbrand door activisten beklad

De woning op het door een grote brand getroffen varkensbedrijf in Biezenmortel (Noord-Brabant) is maandagochtend 4 februari in alle vroegte beklad, vermoedelijk door dierenactivisten.

Op de muur stond de leus ‘burn in hell’, zo meldt Omroep Brabant.

POV-voorzitter Linda Janssen – woordvoerder namens de varkenshouders – reageert ontstemd. “Verschrikkelijk dat dit is gebeurd. Zoiets gaat alle perken te buiten. Deze varkenshouders zitten er al doorheen en dan gebeurt dit ook nog eens. De daders hebben geen enkele vorm van empathie.”

Janssen maakte dinsdagmiddag 5 februari haar agenda vrij om een bezoek te brengen aan het getroffen varkensbedrijf, de ondernemers een hart onder de riem te steken en het tv-programma Hart van Nederland te woord te staan.

De brand op het varkensbedrijf is vermoedelijk ontstaan in een werktuigenloods.

Buurt houdt wacht

De varkenshouders worden volgens Janssen volop gesteund door omwonenden en collega-veehouders. Vanuit een bouwkeet op het erf houden buurtbewoners continu de wacht om te voorkomen dat activisten nogmaals het bedrijf betreden. “Ik vind het bijzonder dat dit gebeurt. De gemeenschap in Biezenmortel is erg hecht. Het is mooi om te zien hoe veehouders zich verenigen en de getroffen ondernemers steunen. Daar ben ik erg trots op”, aldus Janssen.

Crowdfunding- en Twitter-acties

Naar aanleiding van de stalbrand startte Partij voor de Dieren een crowdfundingactie om de geredde varkens op te vangen. Volgens Janssen is deze actie nergens voor nodig. “Deze dieren zijn maar kort buiten geweest en worden goed verzorgd door de varkenshouder.”

Henny Verhoeven is op Twitter een actie gestart om de getroffen varkenshouders te steunen met ‘hart onder de riem-kaartjes’.

