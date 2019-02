Westfort verhoogt berenkorting met € 0,50

Berenvlees verkoopt moeilijker. Slachterij Westfort voert vanaf maart een generieke berenkorting door van een halve euro per dier.

Dat zegt Jaap de Wit, inkoopverantwoordelijke van Westfort. De korting voor een beer wordt dan € 3 of € 4 per dier, afhankelijk van het concept waarvoor de varkenshouder produceert.

Reden om meer geld in te houden, is dat het berenvlees moeilijk verkoopt. Westfort kijkt de situatie nog een halfjaar aan. “Als de afzet van het berenvlees stroef blijft verlopen, gaat in oktober de inhouding nogmaals een halve euro omhoog”, zegt De Wit. In de markt is momenteel behoefte aan zwaardere dieren met meer spek, koppels met borgen en gelten.

Steeds minder beren geslacht

Uit gesprekken met betrokkenen blijkt dat beren steeds meer een blok aan het been van slachterijen zijn. Het magere berenvlees is niet waar vlees-inkopers momenteel om verlegen zitten.

Bij Van Rooi Meat beamen ze deze trend. Directeur Addy van Rooi verklaart dat zij minder beren slachten dan 2 jaar terug en dat het aantal nog verder afneemt. Van Rooi: “De wens is meer borgen en gelten aan de haak te krijgen. Dat is al 2 jaar het geval.”

Buiten het Beter Leven-segment slacht Van Rooi wekelijks 38.000 varkens. De helft van dit volume betreft koppels met gelten en borgen, de andere helft gelten met beren.

We gaan het met beren niet winnen; koppels varkens met borgen leveren gewoon meer geld op

Markt vraagt vettere, zware varkens

De varkenshandel merkt ook dat beren niet geliefd zijn bij slachterijen. Een handelaar vertelt dat beren niet aansluiten op de vraag in de markt. Er komt geen spek op, luidt de klacht. In 5 jaar tijd is de varkensvleesmarkt totaal veranderd en is er juist vraag naar vettere en zware varkens. De handelaar daarover: “We gaan het met beren niet winnen. Koppels varkens met borgen leveren gewoon meer geld op.”