ViN claimt gelijk na Deurnese varkenscontrole

Varkensboer heeft teveel varkens op bedrijf. Koren op de molen voor Varkens in Nood (ViN).

Op een varkensbedrijf in de gemeente Deurne zijn bij een controle teveel dieren aangetroffen en blijkt de mestvoorraad niet overeen te komen met de voorraad die staat geregistreerd bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. De onregelmatigheden kwamen aan het licht bij een gezamenlijke controle van het Peelland Interventie Team (PIT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het Waterschap Aa en Maas.

Meer varkens dan vergund

Tijdens de controle is het aantal dieren op het bedrijf geteld. Hieruit blijkt dat er meer varkens aanwezig zijn dan vergund. De varkenshouder zal het aantal varkens moeten terugbrengen tot het vergunde aantal. De NVWA doet verder onderzoek naar de te grote hoeveelheid mest op het bedrijf. Daarvoor wordt de mestboekhouding van de varkenshouder onder loep genomen. De gemeente Deurne zal daarnaast onderzoeken of er wellicht sprake is van mestopslag voor derden. Dat is namelijk volgens het bestemmingsplan niet toegestaan.

ViN claimt gelijk

Het nieuws is koren op de molen voor actiegroep Varkens in Nood (ViN). Zij claimen vrijdag in persbericht gelijk te hebben dat er echt illegale varkens zijn in Nederland. ViN: “Illegale varkens dus. We krijgen (helaas) sneller gelijk dan verwacht.” Een week geleden kwam VIN naar buiten met de beschuldiging aan het adres van de varkenshouderij dat er miljoenen illegale varkens in Nederland zitten.

Overtreding van bestemmingsplan

Ook werden activiteiten op het terrein geconstateerd die bedrijfsmatig lijken te zijn, maar in strijd zijn met het bestemmingsplan. Volgens de onderzoekers bevonden zich machines en voorzieningen in een loods die daar op wijzen. Hier zal verder onderzoek naar gedaan worden. Daarnaast kwamen er milieuovertredingen aan het licht. Er waren onder andere vloeistoffen en gasflessen op het terrein aanwezig die niet zorgvuldig waren opgeslagen. Het Waterschap Aa en Maas doet onderzoek naar de waterkwaliteit rond het varkensbedrijf. Daarvoor zijn enkele watermonsters genomen uit sloten rond het bedrijf.