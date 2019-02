Verdere verlaging antibioticagebruik varkens

De nieuwe normen voor het antibioticagebruik in de varkenshouderij zijn vastgesteld en de systematiek is aangepast.

Voortaan wordt gesproken over een ‘aanvaardbaar’ gebruik van antibiotica, de signalerings- en actiewaarden vervallen. Voor zeugen en vleesvarkens is het aanvaardbare gebruik een dierdagdosering van 5 of lager. Dat betekent dat zeugen en vleesvarkens voortaan maximaal 5 dagen per jaar blootgesteld mogen zijn aan antibiotica. De waarde geldt 5 jaar.

Lees verder onder de tabel.

Gespeende biggen

Voor gespeende biggen werkt het anders. Daar wordt gewerkt met een voorlopige dierdagdosering van 20. Deze bovengrens geldt voor dit en komend jaar. In 2021 zakt de dierdagdosering voor gespeende biggen verder. Voor gespeende biggen kan de Stichting autoriteit diergeneesmiddelen nog geen aanvaardbare norm noemen. Daarvoor verschilt het antibioticagebruik tussen bedrijven nog te sterk.

Overgangstermijn

Varkenshouders krijgen enkele jaren de tijd om te voldoen aan de norm voor aanvaardbaar antibioticagebruik. De signalerings- en actiewaarden worden komende jaren geleidelijk afgebouwd. Uiteindelijk is voor vleesvarkens en zeugen in 2022 de actiewaarde gelijk aan de dierdagdagdosering die als aanvaardbaar wordt gezien, 5 dus. Dit voorkomt dat bedrijven, die nu in de categorie ‘groen’ zitten, ineens in de ‘gevarenzone’ komen of onder verscherpt toezicht vallen. Het huidige stoplichtmodel met streef-, signalerings- en actiewaarden vervalt dan. Het antibioticagebruik op bedrijven is op termijn dus aanvaardbaar of niet. Een middenweg is er niet.

Gezondere varkens

De POV schrijft dat zij wil toewerken naar een aanvaardbaar antibioticagebruik. Ze volgen 3 sporen om dat te bereiken: