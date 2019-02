Unifar levert slachtzeugen aan Tijs in Haarle

Varkenshandelaar Tijs in Haarle (Ov.) haalt dit jaar opnieuw de slachtzeugen van in- en verkoopvereniging Unifar op.

De varkenshandelaar die ook afgelopen jaren de slachtzeugenhandel kreeg, kwam bij de inschrijving wederom als beste uit de bus. Vanaf maart gaat er een nieuwe ronde van start voor het leveren van de slachtzeugen.

Jaarlijks leveren de leden van Unifar gezamenlijk 9.000 slachtzeugen. Deze worden uitbetaald op levend gewicht. In regio Noord haalt Tijs de dieren op en worden vervolgens gewogen op de verzamelplaats bij Tijs. In regio Zuid haalt varkenshandelaar Janssen in Neerkant (N.-Br.) in opdracht van Tijs de zeugen op, waar de zeugen ook individueel gewogen worden voordat deze naar de slachterij gaan.

Unifar betaalt € 15 tot € 20 meer uit

De Unifar-slachtzeugennotering, gebaseerd af boerderij, op levend gewicht, inclusief btw en exclusief transportkosten, is een wekelijkse notering die alleen aan leden wordt gecommuniceerd. De uitbetaling loopt via de vereniging Unifar.

Paul Jansen-Holleman, bestuurslid van Unifar en namens de vereniging verantwoordelijk voor de slachtzeugenverkoop, geeft aan dat het aantal zeugenhouders en het aantal slachtzeugen dat geleverd wordt ook binnen Unifar minder wordt. Ondanks de krimp kan de vereniging minimaal € 15 tot € 20 per slachtzeug meer uitbetalen boven het landelijk gemiddelde, omdat de handelaar goede afspraken kan maken met de slachterij.