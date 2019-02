Nieuwe ketenorganisatie varkenssector op komst

Er komt een nieuwe ketenorganisatie in de varkenssector. De organisaties die nu al samenwerken in het Platform Varkensvleesketen gaan daarin voorop. Dat zei COV-voorzitter Jos Goebbels op de jaarvergadering van zijn organisatie, donderdag 7 februari in Utrecht.

Goebbels noemt de kalversector als voorbeeld van werken volgens sterke ketenverbanden. Gezamenlijk wil hij doelen halen op het terrein van milieu, diergezondheid en welzijn. Daarnaast moet de ketenorganisatie ook actief worden op het gebied van communicatie en versterking van het imago van de sector. Jos Goebbels, voorzitter van de Centrale Organisatie Vleessector. - Foto: Koos Groenewold De activiteiten van Vleesvee.nl, nu nog vooral gefinancierd door de COV, moeten daarvoor uitgebreid worden. “Polarisatie, bedreiging en intimidatie door radicale groepen staan elke maatschappelijke dialoog in de weg. Fakenieuws en framing beheersen de media. Het is aan ons om te reageren op onjuiste informatie en op valse beweringen en daar andere verhalen en betere informatie tegenover te stellen”, aldus Goebbels. Daarvoor is ook geld nodig, zodat een bijdrage vanuit de varkenshouderij ook zeker verwacht wordt, zegt COV-woordvoerder Dé van de Riet. De organisaties betrokken bij het nieuwe initiatief zijn slachterijorganiatie COV, varkenshoudersorganisatie POV en Nevedi, de brancheorganisatie van veevoerproducenten. Zijdelings is ook vervoersorganisatie Vee en Logistiek Nederland betrokken.