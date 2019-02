Landbouwvrijstelling mogelijk bij sloopregeling

Afhankelijk van de overeenkomst is het met ruimte voor ruimte-regeling mogelijk de landbouwvrijstelling te benutten voor de waardedaling van grond.

Dat besliste een rechter in een zaak van een varkenshouder die zijn stallen sloopte en voor de waardedaling van het erfperceel gebruik mag maken van de landbouwvrijstelling.

Cultuurgrond met agrarische bestemming

De zaak staat toegelicht op de website van accountantskantoor Abab. Onderdeel van de overeenkomst tussen de boer en gemeente is dat eerstgenoemde bouwrechten krijgt en zijn erfperceel moest omzetten naar cultuurgrond met agrarische bestemming. Deze omzetting leidt tot waardedaling van de grond en komt daarmee in aanmerking voor vrijstelling. In deze overeenkomst tussen de boer en gemeente staat nergens dat de waardedaling van de grond wordt gecompenseerd door de waarde van bouwrechten.