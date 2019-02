Hekwerk bij elk varkensbedrijf tegen AVP

Als het aan de diergezondheidsraad van de Europese Commissie ligt komt om ieder varkensbedrijf een hekwerk te staan om Afrikaanse varkenspest (AVP) buiten de stal te houden.

Meningsverschillen tussen lidstaten zijn de reden dat een hekwerk nog geen regelgeving is. Dat vertelt Francesco Berlingieri van de diergezondheidsraad DG sante, tijdens een symposium over AVP, georganiseerd door Deutsche Bauernverband.

5.386 uitbraken onder wilde zwijnen

Afrikaanse varkenspest kwam in 2007 Europa binnen, in Georgië. Sindsdien verspreidt de ziekte zich snel. Inmiddels zijn alle Oost-Europese landen besmet. In 2018 zijn er 5.386 uitbraken onder wilde zwijnen vastgesteld. AVP sloeg vorig jaar 1.359 maal toe op een varkensbedrijf. Vooral in Roemenië zijn veel varkensbedrijven getroffen door AVP.

Miljoenen in bestrijdingsprogramma‘s

Volgens cijfers van Berlingieri heeft de EU sinds 2013 € 95 miljoen gestoken in programma’s en maatregelen om AVP te bestrijden. Daarnaast vergoedt Europa tot 75% van de bonus voor het schieten van een wild zwijn of het vinden ervan. In Tsjechië bedroeg de bonus € 40 per zwijn.

Tsjechië als enige AVP-vrij

Tsjechië is tot dusver het enige EU-land dat erin slaagde om af te rekenen met AVP. Het land is meer dan een jaar vrij van de ziekte. In Estland zit het virus niet meer op varkensbedrijven, maar nog wel onder wilde zwijnen.

Om AVP tegen te gaan, zou elk varkensbedrijf een hekwerk rondom het bedrijf moeten hebben, aldus de gezondheidsraad van de Europese Commissie. - Foto: Bert Jansen

Van AVP afkomen is dus erg lastig. De ziekte breidt gemiddeld 3 kilometer per maand uit. Als een besmetting plaatsvindt over grotere afstand, is dat door menselijk toedoen, zoals in België het geval is.

Basisregels

De EU houdt zich bezig met basisregels omtrent de ziekte. Daarnaast deelt de Europese Commissie kennis, financiert en werkt aan bewustwording van het gevaar van de ziekte en het risico van versleping.

AVP in Duitsland

De Duitse varkenshouderij houdt er ernstig rekening mee dat het virus vroeg of later in Duitsland wordt gevonden. Om de schade te beperken, pleit boerenvoorman Johannes Röring voor aanpassing van de EU-exportcertificaten voor varkensvlees naar onder meer Japan en China. Export moet mogelijk blijven zolang de ziekte alleen onder wilde zwijnen zit. Ook wil hij regio’s invoeren, zodat niet de hele Duitse export stil komt te liggen bij een uitbraak, naar bijvoorbeeld alleen het oosten van het land. Duitsland was in 2018 de grootste exporteur van varkensvlees naar China.