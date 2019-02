Duitsland koopt fors minder Nederlandse varkens

Duitsland voerde afgelopen jaar in totaal 14,4 miljoen varkens en biggen in.

Dat is een daling van 7,6% ten opzichte van 2017, toen de invoer op 15,6 miljoen dieren zat. Het betreft de som van slachtvarkens, biggen en fokvarkens. Van de totale Duitse levende import van varkens is ongeveer driekwart big. Deze biggen komen vooral uit Denemarken en Nederland.

Vooral de Duitse import van Nederlandse slachtvarkens staat onder druk. Het Duitse marktbureau AMI schrijft dat het voor Nederlandse varkenshouders vermoedelijk minder lucratief is om hun dieren in Duitsland te laten slachten.

Minder varkens geslacht

Duitsland importeerde vrijwel evenveel Deense varkens in 2018 als het jaar ervoor. Dit aantal daalde 1%, tot 6,42 miljoen dieren. De dalende Duitse varkensimport is ook terug te zien in het aantal varkens dat de slachterijen aan de haak krijgen. In het afgelopen slachtte Duitsland 56,6 miljoen varkens, 1,3 miljoen minder dan het jaar daarvoor.

Meer export

Ondanks de afnemende import, voert Duitsland wel meer varkens uit. In het afgelopen jaar exporteerde Duitsland 2,47 miljoen varkens, een stijging van 7%. Meer dan de helft van de totale Duitse uitvoer (56%) betreft biggen. De biggen gaan vooral naar Oostenrijk, Hongarije en Roemenië, waarbij laatstgenoemde de grootste afnemer is. Roemenië heeft flink te kampen met Afrikaanse varkenspest, met als gevolg minder varkens. Daarom neemt de Roemeense vraag naar importvarkens toe, schrijven de analisten van AMI.