Duits varkensbedrijf test berenvoer Taintstop

In voormalig Oost-Duitsland start deze maand een proef met het voeder Tainstop.

Dat gebeurt op een bedrijf met 5.000 zeugen, dat zelf 60.000 biggen mest. Een grote Duitse supermarktketen is geïnteresseerd in de werking van Taintstop. Onder supervisie van een onafhankelijk instituut wordt Taintstop bij 2.000 beren getest. Taintstop gaat berengeur tegen doordat additieven en vezels in het voer skatol al in de varkensdarm afbreken, zodat de lever dat niet meer hoeft te doen. De lever kan zich dan geheel richten op de afbraak van androsteron, de andere stof die stinkers veroorzaakt.

Nul risico bestaat niet

Immunocastratie

Veevoederbedrijf Dumoulin ontwikkelde Taintstop. Het bedrijf durft te claimen dat maximaal 1% van de beren die Taintstop krijgt, stinkt aan de slachtlijn. Onderzoeksleider Werner Reuter van Dumoulin zegt dat zij 14 proeven deden, met verschillende genetica. Er zijn onder meer nakomelingen van Danbred-, Topigs- en PIC-zeugen getest. Vooral Duroc-genetica staat te boek als risicovoller voor stinkers, zegt Reuter. Reuter: “Nul risico bestaat niet. Onder beren die Taintstop kregen, zit maximaal 1% stinkers. We halen dezelfde score als met immunocastratie. Zelfs met borgen en gelten komen stinkers voor.”

Test in Frankrijk

Na veehouderijbeurs Eurotier afgelopen november is internationaal de belangstelling voor Taintstop gegroeid, betoogt Reuter. In bijvoorbeeld Brazilië, Canada, Colombia en Mexico is interesse in Taintstop, om het risico van stinkers te beperken. In Frankrijk is het voeder ook uitgebreid getest bij beren die met gemiddeld 120 kilo levend gewicht aan de haak kwamen.

Twee weken voor de slacht voeren

De meerprijs van Taintstop zit tussen de € 3 en € 4 per beer. Het veevoederbedrijf heeft getracht de samenstelling te versoberen, zodat de prijs zakt. Dat bleek niet te werken, verklaart Reuter. De samenstelling blijft daarom zoals deze oorspronkelijk was. Het is het advies 2 weken voor de slacht beren Taintstop te voeren.