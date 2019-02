Brand Biezenmortel begon vermoedelijk in loods

De brand die een zeugenbedrijf in Biezenmortel (N.-Br.) afgelopen vrijdag in de as legde, is hoogstwaarschijnlijk ontstaan in de werktuigenloods.

Dat vertelt POV-voorzitter Linda Janssen, die namens de getroffen familie het woord voert. Toen de brand oversloeg naar de stallen stond het hele bedrijf binnen de korste keren in brand, betoogt Janssen. De varkenshouder heeft de POV gevraagd de pers te woord te staan. De brand heeft enorm impact op de familie en was binnen korte tijd landelijk nieuws. Lees verder onder de tweet. Inspectie elektrische installatie Janssen zegt dat de varkenshouder niets te verwijten valt. Het bedrijf is up-to-date en voldoet aan de geldende regels, zoals op het gebied van ongediertebestrijding en inspectie van de elektrische installatie. In een korte reactie geeft de varkenshoudster aan enorm overstuur te zijn. “Ons levenswerk ligt binnen een paar uur volledig in de as.” Voor verdere toelichting verwijst ze door naar POV-voorzitter Janssen. De POV-voorzitter zegt dat de getroffen familie enorm veel steun krijgt van collega’s in de buurt. Dat vindt Janssen erg mooi. Regels van de overheid zijn er ook debet aan dat stalbranden ontstaan Ongediertebestrijding Het steekt Janssen daarentegen wel dat varkenshouders genoodzaakt zijn te investeren in luchtwassers met centrale ventilatiekanalen waardoor een brand zich in mum van tijd door een stal verspreidt. Ook heeft zij moeite met het feit dat varkenshouders steeds meer middelen worden ontnomen om ongedierte te bestrijden, terwijl muizen en ratten wel voor brandgevaar zorgen. Janssen: “Telkens wordt de varkenshouderij aangekeken als een brand uitbreekt. De regels van de overheid zijn er ook debet aan dat stalbranden ontstaan. Ik ga dat punt zeker nog op de agenda zetten.”