Beursprijs varkens stabiel

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is voor de komende week onveranderd vastgesteld. De notering blijft zodoende staan op € 1,32 per kilo geslacht gewicht.

De varkensmarkt toont zich op dit moment aardig in evenwicht. Wel is het zo dat de markt vooral wordt bepaald door de in- en verkoop van slachtrijpe dieren. De afzet van vlees helpt nog niet mee om de markt in beweging te krijgen. De vleesverkoop blijft stroef omdat er in Europa nog ruim voldoende vlees op de markt komt. De verwachting is evenwel dat het aanbod de komende weken minder gaat worden.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) weerspiegelt ook evenwicht in de markt op dit moment. Op vrijdag 22 februari bleef de gemiddelde prijs stabiel op € 1,47 per kilo geslacht gewicht. Daarmee bedraagt het prijsverschil ten opzichte van de Vereinigungspreis en de slachterijnoteringen 7 cent. Een verschil van 5 cent wordt daarbij in het algemeen reeds gezien als stabiel voor de markt. Er zit dus wat dat betreft een kleine veiligheidsmarge in de prijs. Aan de andere kant moet ook worden gezegd dat dit slechts een weergave van de stemming in de markt is, want er wordt maar een relatief klein aantal varkens via de internetveiling verhandeld.