Beursprijs varkens blijft gelijk

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is voor de komende week onveranderd vastgesteld op € 1,29 per kilo geslacht gewicht. Daarmee kan de varkenshouder ook uit deze prijs geen hoop putten op hogere opbrengsten voor zijn dieren.

Op de Duitse markt heerste deze week teleurstelling nadat de Vereinigungspreis en de noteringen van de slachterijen deze week onveranderd leven. Marktpartijen zien wel dat de varkens goed gevraagd zijn, maar moeten ook vaststellen dat er vooralsnog geen beweging komt in de prijzen.

Vrijdag 25 januari steeg het gemiddelde prijsniveau op de internetveiling van de Duitse varkensbeurs nog tot 10 cent boven de Vereinigungspreis. Dit stimuleerde de hoop onder varkenshouders dat de Vereinigungspreis ook omhoog zou gaan. Dit werd dinsdag nog eens versterkt omdat de internetprijs stabiliseerde op het hogere niveau. Woensdag volgde de kater, omdat de leidende marktnotering in Duitsland geen rimpeling vertoonde. De handel via de internetveiling ging vrijdag echter onverdroten voort op de ingeslagen weg en eindigde op onveranderd niveau met € 1,46 per kilo, terwijl de Vereinigungspreis deze week werd vastgehouden op € 1,36 per kilo.