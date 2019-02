Beursprijs stijgt 3 cent

De koppigheid van Duitse varkensboeren helpt Nederlandse varkenshouders ook aan een hogere varkensprijs. De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens gaat voor de komende week met 3 cent omhoog naar € 1,32 per kilo geslacht gewicht.

Het gebeurt niet vaak, maar afgelopen week heeft de noteringscommissie van de Duitse producentenorganisatie VEZG een belangrijke prijzenslag met de slachterijen gewonnen. Vaak moet de Vereinigungspreis in een vergelijkbare situatie een week later weer wat terrein prijsgeven, maar dit keer haalde de producentenzijde de volle buit binnen.

Nadat de slachterijen vorige week de hakken stevig in het zand zetten, probeerden ze afgelopen week er nog een deal uit te slepen waarbij beide zijden water bij de wijn zouden doen. Daar ging de noteringscommissie van de Vereinigungspreis niet in mee. En zie het resultaat; ook de slachterijen zijn om en noteren nu plus 4 cent.

De ommezwaai van de slachterijen gaf ook de handel op de internetveiling van de Duitse varkensbeurs weer wat moed. Na de zes cent die vrijdag 8 februari ineens moest worden ingeleverd krabbelt het prijsniveau op de veiling weer wat overeind. Afgelopen dinsdag kwam er 1 cent bij de prijs op en vrijdag 15 februari volgde nog een plus van 2 cent per kilo. Daarmee staat de internetveiling op een prijsniveau van € 1,46 per kilo geslacht gewicht. Met een marge van 6 cent ten opzichte van de Vereinigungspreis is dat een gezonde basis.