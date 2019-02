Beursprijs blijft € 1,29 per kilo

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft ook voor de komende week onveranderd en noteert zodoende opnieuw € 1,29 per kilo geslacht gewicht. De Duitse markt leek de varkensprijs een zetje omhoog te geven, maar dat gebeurde uiteindelijk niet.

In Duitsland werd deze week een sprankje hoop op hogere varkensprijzen hardhandig de kop in gedrukt. De noteringscommissie van producentenorganisatie VEZG verhoogde de Vereinigungspreis – de belangrijkste maatstaf in de Duitse varkensmarkt – woensdag met 4 cent naar € 1,40 per kilo geslacht gewicht. De slachterijen aarzelden even, maar maakten een dag later duidelijk dat ze geen cent meer willen betalen voor de varkens. Dit tot grote woede van veel varkenshouders.

De varkenshouders wijzen op het afnemende aanbod aan slachtrijpe varkens en willen daarom de markt omhoog hebben. De slachterijen klagen daarentegen over een strubbelende vleesafzet.

Het eindresultaat is opnieuw veel onzekerheid in de markt. En dat doet de markt geen goed. Dat was vrijdag ook duidelijk te merken aan de internetveiling van de Duitse varkensbeurs; de Teleporc. Het aanbod was groter dan normaal en kopers waren afwachtend. Het resultaat daarvan was dat de prijsstijging van de afgelopen weken op deze internetveiling grotendeels teniet werd gedaan. De gemiddelde prijs kelderde met 6 cent naar € 1,43 per kilo. Daarmee is de varkensmarkt weer terug bij af en zodoende zal op een later tijdstip een nieuwe poging nodig zijn om de markt toch omhoog te krijgen.