België versoepelt AVP-regels

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft met ingang van 14 februari de regels voor het verzamelen van varkens versoepeld.

Het is voor Belgische veetransporteurs nu mogelijk om varkens van verschillende bedrijven op een vrachtwagen te verzamelen voor transport naar een slachterij. Hierbij moeten wel bioveiligheidsmaatregelen genomen worden. De FAVV versoepelt de transportmaatregelen omdat door de strenge maatregelen de situatie rond Afrikaanse varkenspest (AVP) in de regio Luxemburg gestabiliseerd zijn. Tot half februari zijn er 439 met AVP-besmette wilde zwijnen aangetroffen, deze dieren bevonden zich allemaal in de aangewezen gebieden. De overige maatregelen die FAVV ingesteld heeft blijven gehandhaafd.