Advies: controleer DGF-heffing

Varkenshouders doen er verstandig aan de heffing diergezondheidsfonds 2018 goed na te kijken en te controleren of de dieraantallen en de te betalen heffing kloppen. Dat meldt René Orbon, adviseur mestwetgeving van Bergs Advies, in zijn weblog.

Het heffingstarief is in 2018 vastgesteld op € 0,1967 per varken. Volgens Orbon is het raadzaam te checken of een varken niet meerdere keren is aangeslagen. “Zoals het er nu naar uitziet, wordt geen onderscheid gemaakt tussen de diercategorieën. De mogelijkheid bestaat dat een varken in een gesloten bedrijf met 3 locaties 3 keer wordt aangeslagen”, zo laat Orbon weten.

Alfred van Lenthe, POV-bestuurslid en portefeuillehouder Diergezondheid liet eerder aan Boerderij Vandaag weten dat de heffing diergezondheidsfonds deze maand bij varkenshouders op de mat valt.