Aantal AVP-besmettingen in België staat op 522

OIE, de internationale organisatie voor Diergezondheid, heeft gemeld dat het totaal van met Afrikaanse varkenspest (AVP) getroffen wilde zwijnen in zuidelijk België is opgelopen tot 522, geteld vanaf de eerste uitbraken in september 2018. De jongste cijfers geven een beeld van de uitbraken tot en met 14 februari.

In de afgelopen week werden 65 nieuwe gevallen van AVP aan OIE gemeld. Daarmee is het totaal aantal AVP-gevallen in februari halverwege de maand al praktisch gelijk aan wat er in heel januari werd gevonden (121). Opmerkelijk in het overzicht zijn de vondsten van besmette karkassen op onverwachte plekken. Er is een besmet dier gevonden ten noorden van de binnenste kernzone, tussen de dorpen Les Fossés en Mellier. Dit dier lag 6,5 kilometer noordelijker dan eerder bekende vindplaatsen. Daardoor moet de binnenste kernzone worden uitgebreid.

Een vergelijkbaar geval, maar nog wel binnen de kernzone, betreft een besmet karkas vlak bij het dorp Differt, op iets meer dan 3 kilometer van de grens met Luxemburg. Ook deze vindplaats ligt ruim 4 kilometer verwijderd van eerdere vindplaatsen. Overigens is het virus nog niet eerder zo dicht bij de grens met Luxemburg aangetroffen.

Het virus lijkt zich ook in zuidelijke richting te begeven, want tussen Gomery en Bleid, op zo’n 3,5 kilometer van de Franse grens, werd eveneens een karkas gevonden. Daarmee is het (nipt) de zuidelijkste vondst tot nog toe bekend.