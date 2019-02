AVP aanpak in Tsjechië succesvol

De aanpak van het uitroeien van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Tsjechië is succesvol gebleken.

In minder dan 2 jaar is het land nu vrij van AVP. Tsjechië heeft de steun gekregen van de Europese lidstaten om alle beperkingen in het land op te heffen, wat binnenkort nog formeel goedgekeurd moet worden door de Europese Commissie.

Voorbeeld voor andere landen

EU-commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis geeft aan dat het voorbeeld van Tsjechië laat zien dat de instrumenten en strategieën die de EU heeft ontwikkeld, mits deze correct worden toegepast, effectief blijken om AVP te bestrijden. Er zijn hekken geplaatst om het besmette gebied (in het Zuidoosten van het land) en scherpschutters van de politie zijn ingezet om de wilde zwijnen af te schieten. “De politieagenten gaan vooral ’s nachts jagen. Ze zijn uitgerust met nachtzichtapparatuur en warmtebeeld camera’s. Zij schieten de wilde zwijnen op een afstand van meer dan 200 meter en verder”, aldus de vereniging van jagers.

Ook in België

In juni 2017 werd in Tsjechië het eerste geval van AVP bij een wild zwijn geconstateerd; het laatste geval werd vastgesteld in april 2018. Het beleid dat in Tsjechië is toegepast, in nauwe samenwerking met Europese veterinaire experts waarbij nationale en regionale autoriteiten met gerichte maatregelen de ziekte onder controle hebben gekregen, wordt nu ook in België toegepast.