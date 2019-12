Westfort mag pilot slachtblikvrije varkens verlengen

Vleesverwerker Westfort mag nog ruim een jaar ervaring opdoen met slachtblikvrije varkens.

Vleesverwerker Westfort mag de proef met slachtblikvrije varkens in ieder geval tot april 2021 voortzetten. De slachterij startte afgelopen voorjaar een pilot om varkens te identificeren met hun digitale oormerk in plaats van het slachtblik. Dat vertelt inkoopdirecteur Jaap de Wit Jr.

Meer varkenshouders kunnen meedoen

De Wit zegt dat hij ‘hartstikke blij’ is met het besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de pilottermijn te verlengen. Ze kunnen nu ook meer varkenshouders mee laten doen aan de proef.

10.000 varkens met elektronisch oormerk per week

Wekelijks krijgt Westfort zo’n 10.000 varkens aan de haak met een elektronisch oormerk. Het aantal varkens dat zonder slachtblik bij de slachterij aankomt zit rond de 2.000 per week. Er is dus ruimte. Voor de gebruikers van RFID-chips om varkens te identificeren is het handig als ze de varkens geen slachtblik hoeven te geven. Dat bespaart tijd en voor het varken een ingreep.

Een slachtblikvrij varken wordt geïdentificeerd in de slachterij aan de hand van het digitale oormerk. - Foto: Herbert Wiggerman

Aanpassing wet

Het ultieme doel voor Westfort is dat het ministerie van LNV en de NVWA zoveel vertrouwen in de digitale techniek krijgen dat ze de wet veranderen en slachtblikken niet meer verplicht zijn.