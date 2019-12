Skal trekt biocertificaat Brabantse varkenshouder in

Varkenshouder Jurgens is bio-boer af doordat hij elementaire zaken niet correct uitvoerde.

Skal-biocontrole heeft het certificaat ingetrokken van Jurgens vleesvarkens in Zeeland (N.-Br.).

Reden is dat de varkenshouder bij herhaling niet voldeed aan de richtlijnen voor biologische productie van varkens, meldt Skal-biocontrole. De uitloop voor de varkens deugde niet. Ook liet de administratie van het bedrijf te wensen over lag er onvoldoende schoon en droog stro in de varkenshokken.

Procedure varkenshouder tegen Skal gestaakt

De varkenshouder is een procedure gestart tegen het besluit, maar is deze gestaakt. De zaak is nu afgedaan voor Skal en de decertificatie is een feit. Volgens Skal trekken zij niet zomaar een certificaat in. Maar als een veehouder bij herhaling in de fout gaat, en dat bij kritieke zaken in de bedrijfsvoering gebeurt, dan volgt decertificering.

Sinds 2017 meldt Skal naam en plaats van bedrijven die hun certificaat kwijt raken.