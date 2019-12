Krulstaartconcept Tönnies verlengd voor onbepaalde tijd

Het langestaartenproject van Schuttert en Tönnies wordt verlengd. Deelnemende varkenshouders krijgen vanaf januari een premie voor elk geleverd varken.

Het longtail-concept van varkenshandel Schuttert en de Duitse slachterij Tönnies wordt na 1 januari 2020 voortgezet. Na evaluatie hebben alle partijen er alle vertrouwen in en dat leidt tot een voortzetting voor onbepaalde tijd. Dit biedt de 7 deelnemende varkenshouders afzetgarantie en Tönnies en de Zweedse afnemer Novida vaste aanvoer.

90% moet intacte staart hebben

Het contract is op een paar punten aangepast. De varkenshouders zijn volledig gestopt met couperen. Bij controle moet minimaal 90% van de varkens een intacte staart hebben. Het aantal beschadigde staarten is volgens Johan Schuttert nihil: “Er kan er altijd één tussen zitten, bijvoorbeeld doordat de zeug in het kraamhok op een staartje staat. Maar dat zijn er zeer weinig en dat moet zo blijven.”

Tot nu toe werd er aan de slachtlijn gecontroleerd op het aantal intacte staarten en daarop uitbetaald. Dat verandert vanaf januari. Doordat de varkenshouders getekend hebben niet meer te couperen, krijgen ze voor elk geleverd varken de afgesproken premie uitbetaald. In de overeenkomst is wel een clausule opgenomen dat afnemer Novida het contract met een varkenshouder kan opzeggen als deze niet aan de eisen voldoet. Volgens Schuttert vooral een formaliteit omdat alle varkenshouders hebben geïnvesteerd in het behouden van staarten.

Voldoen aan eisen Marks&Spencer

Lange staarten vragen meer tijd en arbeid voor controle op mogelijke problemen. Dit resulteerde op enkele bedrijven in extra personeel. Daarnaast hebben de deelnemende bedrijven geïnvesteerd in voer en voersystemen, beter en afbreekbaar afleidingsmateriaal.

Nieuw in de voorwaarden is dat de deelnemers vanaf januari moeten voldoen aan de Welfare-eisen van Marks&Spencer.