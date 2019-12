Geld verdienen met data door zeugen wegen

Biggen van zeugen die op streefgewicht zijn rond de geboorte, groeien 23 gram per dag harder in de kraamstal dan biggen van te lichte zeugen. Dat betekent € 16 extra opbrengst per zeug.

Biggen van zeugen binnen de streefwaarde van hun gewicht groeien harder, wat op jaarbasis € 16 per zeug extra opbrengst geeft. Dat blijkt uit data-analyse door accountantskantoor Flynth, dat met de firma RedVan mogelijkheden van big data onderzoekt.

Onderzoek door hbo-studenten

Het onderzoek is uitgevoerd op een zeugenbedrijf door twee hbo-studenten. De biggen zijn gewogen tijdens de eerste behandeling vlak na het werpen en op het moment van spenen. Tijdens de eerste weging kreeg elk big een oormerk met chip in het oor. Na de eerst weging zijn de biggen in een gewichtscategorie ingedeeld.

Streefgewicht in de kraamstal

Uit de weging blijkt dat biggen van zeugen met een gewicht binnen de streefwaarde in de kraamstal 23 gram per dag harder groeien dan biggen van zeugen met een gewicht buiten (onder) de streefwaarde. Bij 28 dagen leeftijd scheelt dat per big 644 gram gewicht. Bij dertien gespeende biggen per worp is dat een extra eindgewicht van ongeveer 20 kilo per zeug per jaar. Bij een toeslag van € 0,80 per kilo gespeende big is dat € 16 per zeug extra opbrengst.

Wegen van zeugen is dus eerder financieel interessant dan biggen

De kosten in het eerste jaar zijn geraamd op € 3,25 en daarna € 2,80 per zeug. Voor het wegen van biggen zijn de kosten € 0,95. Dat is inclusief kosten voor de chip, de weegunits, software en de extra arbeidskosten. Wegen van zeugen is dus eerder financieel interessant dan biggen.

Flynth verwacht positief effect

Flynth verwacht dat een goede start in de kraamstal een positief effect heeft op de groei tijdens de biggenopfok- en vleesvarkensfase. Om de biggen te volgen is het interessant om af en toe enkele groepen biggen en vleesvarkens te voorzien van een chip, waarbij een weegunit in enkele hokken wordt geplaatst, die volautomatisch weegt. Het maakt aspecten als een speendip en groeivertragingen veel inzichtelijker en geeft up-to-date informatie. De varkenshouder kan daardoor sneller ingrijpen.