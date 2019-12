China verlaagt importheffingen varkensvlees

China verlaagt de importheffingen op onder andere varkensvlees van 12 naar 8%.

Naast varkensvlees worden de tarieven op 859 producten verlaagd per 1 januari, waaronder kaas, noten en vis.

De tarieven worden verlaagd om ‘de import van producten met een relatief binnenlands tekort of buitenlandse specialiteiten voor dagelijks gebruik te vergroten’, aldus het Chinese ministerie van financiën in een verklaring.

Import China bijna 150% groter

China kampt met een tekort aan varkensvlees door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het land. In november importeerde China bijna 230.000 ton aan varkensvlees, bijna 150% meer dan vorig jaar. De import in de eerste 11 manden van 2019 staat op 1.733 miljoen ton, 58% meer dan een jaar eerder.

China is al sinds 2017 bezig met het verlagen van de importheffingen. Vooral consumentengoederen als wijn, babyproducten, whisky, vis en schelpdieren worden daardoor goedkoper.

De verlaging heeft officieel geen direct verband met de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten (VS) en China, maar het is wel een teken van goodwill dat China de markt meer openstelt voor andere landen.

In afspraken die de VS en China eerder deze maand maakten in een poging de handelsoorlog te beslechten, staat dat China meer landbouwproducten uit de VS gaat importeren.