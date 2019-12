Brabants beleid spoort varkenshouder extra aan te stoppen

Het Brabantse beleid dat veehouders verplicht voor 2022 hun stallen verder te verduurzamen, vormt voor varkenshouders een extra reden om in te schrijven voor de warme sanering.

Dat merkt Gieljan van Iersel, adviseur Exlan bedrijfsontwikkeling bij Agrifirm. De ammoniakreductie van de Brabantse veehouderij moet vanaf 2022 op 85% zitten. Dat is op veel bedrijven nog niet het geval, weet Van Iersel. Hij noemt als voorbeelden boeren die kozen voor stallen met schuine putwanden en een rioolsysteem.

Nieuwe omgevingsvergunning

Er zijn ook veel varkenshouders die in het verleden gebruik maakten van de mogelijkheid van intern salderen om het bedrijf emissiearm te maken. Onder dergelijke omstandigheden zijn boeren genoodzaakt een nieuwe omgevingsvergunning aan te vragen en te investeren in verdere verlaging van de ammoniakemissie. Vooralsnog is een luchtwasser de enige optie om de emissie 85% of meer te verlagen.

Noodzakelijke investeringen, veelal in combinatie met het ontbreken van een opvolger, zetten varkenshouders aan om in te tekenen voor de warme sanering varkenshouderij. Van Iersel: “De animo om in te schrijven is groot. Daar komt bij dat de prijs voor de rechten in de regio Zuid goed is.”

In Brabant is een luchtwasser de enige optie om een stal emissiearm te maken. - Foto: Peter Roek

Stoppersregeling Actieplan ammoniak

De meeste Brabantse varkenshouders die vallen onder het gedoogbeleid van het Actieplan ammoniak (de stoppersregeling) zetten er dit jaar ook een punt achter. Ze maken hun bedrijf niet alsnog emissiearm. Buiten Noord-Brabant ligt dat anders, merken ze bij Exlan. Daar zijn volgens Van Iersel meer varkenshouders die in de stoppersregeling zitten, maar toch doorgaan met de varkens.

De reden is dat het buiten Brabant eenvoudiger, en dus goedkoper is om te voldoen aan de emissienormen. Daar mag de ammoniakuitstoot nog maximaal 1,5 of 1,6 kilo per varkensplaats bedragen. In Noord-Brabant mag de ammoniakemissie van stallen nooit boven de 0,45 kilo per vleesvarkensplaats komen.