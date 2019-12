Biogasbedrijf neemt VIC Sterksel over

Proefbedrijf Sterksel komt in private handen. Het onderzoek gaat onverminderd door.

Het bedrijf RE-N Technology wil Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel overnemen van Wageningen UR. Het is de bedoeling dat de overdracht op zeer korte termijn plaatsheeft, mogelijk nog dit jaar. Dat vertelt RE-N Technology-directeur John Horrevorts. Wageningen UR wilde VIC Sterksel in 2020 sluiten.

RE-N Technology kent VIC Sterksel goed omdat het al jaren de biogasinstallatie op het terrein exploiteert. Het bedrijf wil VIC Sterksel voortzetten als innovatie- en proefbedrijf voor de varkenshouderijketen. Horrevorts: “We blijven onderzoek doen en innovaties testen in de breedste zin van het woord. Ik denk dat het onderzoek nog breder wordt dan in de periode dat Wageningen UR in Sterksel begon.”

Innovaties blijven nodig

De aanstaande eigenaar van VIC Sterksel ziet veel perspectief in het proefbedrijf. Horrevorts: “In de varkenshouderij zijn veel vraagstukken waar een oplossing voor moet komen. Denk alleen maar aan het terugdringen van de emissies. Voor al deze problemen zijn innovaties hard nodig.” Het is de bedoeling dat VIC Sterksel in de huidige omvang wordt voortgezet. Het is wel nodig dat eerst flink wordt geïnvesteerd. Bij de huidige eigenaar was sprake van een afbouwscenario, vertelt Horrevorts.

In gesprek met mogelijke partners

Voor het onderzoek dat gaat plaatsvinden is RE-N Technology in gesprek met bedrijven in de varkenshouderijketen. Volgens Horrevorts is er zeker belangstelling van bedrijven in de keten om te participeren in onderzoek op Sterksel. Tot eind 2020 loopt in Sterksel in elk geval nog onderzoek van Wageningen UR. RE-N Technology is onder varkenshouders meer bekend als Zitta Biogas. Onder deze naam collecteert het bedrijf varkensmest dat het wil verwerken in Tilburg en Geleen.