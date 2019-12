AVP-geval België lag buiten binnenste zone

Het laatst ontdekte geval van Afrikaanse varkenspest (AVP) in wilde zwijnen in zuidelijk België lag iets meer dan 2 kilometer buiten het binnenste controlegebied.

Dat blijkt uit de rapportage van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) en wordt bevestigd door het departement van landbouw van Wallonië.

De botten van het dier werden op 9 december aangetroffen nabij het dorpje Assenois. Het is de eerste vondst van een AVP-positief zwijn in de deelgemeente Neufchâteau. Geschat wordt dat het zwijn al tussen de 3 en 6 maanden dood moet zijn geweest. Mogelijk is het karkas – slachtoffer 830 – aanvankelijk over het hoofd gezien door dichte vegetatie. Als gevolg van de vondst wordt de binnenste zone uitgebreid, laten de Waalse autoriteiten weten.

Binnen omheinde observatiezone

Het dier lag wel binnen de buitenste, eveneens omheinde observatiezone. De autoriteiten lijken zich daarom niet al te veel zorgen te maken. In deze omgeving zou bovendien sprake zijn van een ‘lage zwijndichtheid’, en er zijn de afgelopen maanden vrijwel geen zwijnen waargenomen.

Saillant detail overigens is dat het nieuwe geval ook het noordelijkste geval tot nog toe is. Het lag op 108 kilometer van de grens met Nederland.